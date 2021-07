Le gouvernement défend la méthode forte face à l'épidémie

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La méthode forte dévoilée par Emmanuel Macron pour accélérer la campagne vaccinale en France est le seul moyen d'éviter un reconfinement face à une reprise de l'épidémie de COVID-19, ont assuré mardi plusieurs membres du gouvernement.

Face à une remontée des contaminations alimentée par le variant Delta du coronavirus, le président de la République a annoncé lundi lors d'une allocution la mise en place d'une vaccination obligatoire pour tous les personnels soignants et l'extension du pass sanitaire à de nombreux lieux, un "traitement de choc" selon l'expression choisie en Une par le quotidien Libération.

"Ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est reconfiner", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur les antennes de BFM TV et RMC. "(La circulation du) virus double tous les cinq jours dans notre pays. J'ai parlé de 20.000 cas potentiels au 1er août. Nous avons des départements dans lesquels la croissance épidémique est supérieure à 200% sur une semaine. Ce que nous voulons c'est la protection pour tout le monde et que le pays puisse en sortir."

"On n'est pas là pour faire de la vie de qui que ce soit un enfer, on est là pour éviter justement que notre vie collective devienne un enfer. Parce que si la pandémie redémarre fort, ce sera un enfer pour tous", a renchéri le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire sur Franceinfo.

Selon la Direction générale de la santé, environ 40% des Français, soit 27,3 millions de personnes, ont aujourd'hui reçu deux doses de vaccin.

La vaccination obligatoire imposée d'ici au 15 septembre à tous les personnels en contact avec des personnes âgées ou fragiles, qui fera l'objet d'un projet de loi dans les prochains jours, a pour but de transformer l'hôpital ou les Ehpad en "sanctuaires anti-COVID", a expliqué Olivier Véran.

RUÉE SUR LES RENDEZ-VOUS

"L'objectif n'est évidemment pas d'empêcher les soignants d'exercer leur métier. L'objectif, c'est de donner cette impulsion qui manque encore pour une minorité de soignants pas vaccinés pour qu'ils aillent se protéger", a dit le ministre de la Santé.

Les modalités de la généralisation du pass sanitaire seront quant à elles définies d'ici deux à trois jours.

A partir du mois d'août, cette attestation de vaccination ou de test de dépistage négatif, jusqu'ici réservée aux grands rassemblements ou aux discothèques, sera également réclamée aux employés des lieux publics comme les bars, les restaurants ou les musées. Elle pourra également être demandée dans les transports publics longue distance à l'occasion de contrôles aléatoires.

"L'idée n'est évidemment pas d'empêcher les bars, les restaurants de travailler, l'idée n'est pas de punir mais de donner cette dernière impulsion aux personnes, leur dire vous avez encore quelques jours pour vous organiser", a insisté Olivier Véran.

Ce pass sanitaire devra être présenté à partir de l'âge de 12 ans. "Un cinquième des personnes contaminées, ce sont les adolescents", a déclaré Olivier Véran. Bruno Le Maire, qui a un fils âgé de 13 ans, a cependant préconisé "de la souplesse et de la compréhension" dans la mise en oeuvre de cette mesure.

Les annonces d'Emmanuel Macron ont provoqué une ruée sur les plates-formes de prises de rendez-vous. Doctolib a enregistré plus de 900.000 rendez-vous dans la soirée de lundi, un record pour l'entreprise. La plate-forme ViteMaDose a décompté 1,1 million de prises de rendez-vous.

"Un million de Français qui prennent des rendez-vous, ce sont des milliers de vies qui ont été sauvées", s'est félicité Olivier Véran, précisant que 9 millions de doses de vaccin étaient actuellement disponibles dans le pays.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)