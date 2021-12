Le gouvernement de Boris Johnson n'agit pas de bonne foi, dit Macron

PARIS (Reuters) - Les relations avec le Royaume-Uni sont difficiles parce que le gouvernement britannique ne fait pas ce qu'il dit, a déclaré jeudi Emmanuel Macron, invitant Londres à se réengager "de bonne foi" avec la France pour traiter les litiges sur la pêche et l'immigration notamment.

Lors d'une conférence de presse destinée à présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, le chef de l'Etat a aussi mis en cause le gouvernement de Boris Johnson dans la mise en place d'un pacte stratégique avec les Etats-Unis et l'Australie, au détriment de la France, dans la région indo-pacifique.

"J'aime la Grande-Bretagne, j'aime son peuple, j'ai terriblement envie d'un gouvernement qui souhaite simplement travailler de bonne foi avec nous", a dit le président français.

"'Be my guest', que les Britanniques se réengagent de bonne foi" pour apaiser les tensions entre Paris et Londres, a-t-il insisté.

Emmanuel Macron a salué les progrès récents accomplis dans l'octroi des licences d'accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs français, tout en jugeant que Londres n'appliquait toujours pas pleinement les accords de Brexit alors qu'une date butoir sur le sujet a été fixée à vendredi.

Il a attribué la crise migratoire dans la Manche au fait que "le modèle économique des Britanniques repose sur le travail illégal des étrangers" et à l'absence de voie d'immigration légale vers la Grande-Bretagne.

Le président français a enfin dénoncé l'attitude du gouvernement de Boris Johnson dans la conclusion du pacte "Aukus" dans l'Indo-Pacifique.

"Puis-je ignorer que les Britanniques ont été semble-t-il les ardents promoteurs d'un contrat qui a délibérément combattu une vision française en Indo-Pacifique pour construire une vision alternative et exclusive (...)", a-t-il feint de s'interroger.

"Tout cela ne sont pas signes flagrants d'amitié, pour manier l'"understatement"."

(Rédigé par Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)