Le gouvernement britannique pourrait revenir sur certains engagements climatiques

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La ministre britannique de l'Intérieur a déclaré mercredi que le pays devait adopter une approche pragmatique pour atteindre son objectif de "zéro émissions nettes" de gaz à effet de serre, car il n'est pas question de "sauver la planète en ruinant le peuple britannique". Le commentaire de Suella Braverman intervient alors que le Premier ministre Rishi Sunak doit prendre la parole cette semaine lors d'un discours au cours duquel il pourrait annoncer le report de certaines mesures climatiques gouvernementales. "Nous devons adopter une approche pragmatique, une approche proportionnée et une approche qui serve également nos objectifs, et nous n'allons pas sauver la planète en mettant le peuple britannique en faillite", a déclaré Suella Braverman à Times Radio. Le Royaume-Uni a été la première grande économie à se fixer un objectif juridiquement contraignant pour ramener les émissions de gaz à effet de serre à un niveau net nul d'ici 2050, mais le gouvernement Sunak semble aujourd'hui prêt à remettre en question certaines de ces mesures face à la crise du coût de la vie. À l'approche des élections législatives de l'année prochaine, Rishi Sunak considère que la réduction de certaines politiques vertes est un moyen de gagner la confiance des électeurs. Le gouvernement pourrait notamment retarder la mise en oeuvre d'une interdiction de commercialisation de nouvelles voitures à essence et diesel à 2035, au lieu de l'objectif actuel de 2030. Dans une déclaration publiée tard mardi, le Premier ministre a affirmé que le Royaume-Uni devait se rapprocher de ses objectifs en matière d'émissions zéro d'une "manière plus proportionnée" et indiqué qu'il prendrait une "décision importante à long terme" cette semaine. (Reportage Sarah Young ; rédaction Muvija M et Kate Holton ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)