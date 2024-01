Le gouvernement attendu sur des mesures face à la grogne des agriculteurs

PARIS (Reuters) - Les agriculteurs français poursuivaient vendredi leur mouvement de protestation, avec des blocages routiers aux portes de Paris, alors que le Premier ministre Gabriel Attal est attendu dans la journée sur de premières mesures d'urgence. Le chef du gouvernement doit annoncer "des mesures de simplification" en faveur des agriculteurs, qui ont intensifié ces derniers jours leur mobilisation pour dénoncer notamment la précarisation de leur métier, la flambée des charges et une inflation de normes environnementales communautaires. Plusieurs axes routiers ont été bloqués partout en France au cours de la semaine et les agriculteurs menacent de bloquer vendredi la capitale, accentuant la pression sur le gouvernement. L'autoroute A1, axe majeur de circulation qui relie Paris à Lille, était bloqué vendredi matin dans les deux sens à hauteur de Senlis (Oise), selon un journaliste de Reuters présent sur place. Au sud de Paris, la nationale 118, proche de l'autoroute A10 et de l'aéroport d'Orly, était bloquée entre Marcoussis et Orsay (Essonne), d'après le réseau Sytadin de la préfecture de la région d'Ile-de-France. Vinci Autoroutes a également indiqué que l'autoroute A11 en direction de Paris était coupée au niveau de Chartres (Eure-et-Loire). "L'heure est grave pour le gouvernement parce que s'il n'est pas à la hauteur des réponses cet après-midi, je ne donne pas suite du mouvemement, comment il va se passer", a prévenu vendredi sur Sud Radio Arnaud Gaillot, président du syndicat des "Jeunes agriculteurs". (Rédigé par Blandine Hénault)