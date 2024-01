Le gouvernement Attal écarte tout vote de confiance, annonce Prisca Thevenot

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Il n'y aura pas de vote de confiance après le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal le 30 janvier à l'Assemblée nationale, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot. "Avons-nous besoin d'un vote pour rappeler (que nous sommes en majorité relative, ndlr), la réponse est non", a déclaré Prisca Thevenot une semaine après la nomination de Gabriel Attal à Matignon et d'une partie du gouvernement. Dans l'opposition, des voix s'élèvent et certains appelaient dès mardi à une motion de censure, comme Manuel Bompard, le coordinateur national et député de La France insoumise (LFI). "Dans toutes les démocraties du monde, le Premier ministre se soumet à un vote de confiance des députés. Nous déposerons une motion de censure pour permettre aux députés de voter !", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Par ailleurs, Prisca Thevenot a déclaré que la composition du reste du gouvernement devrait être connue en début de semaine prochaine. (Reportage par Zhifan Liu)