Le gouvernement appelle à la vigilance face à une vague de chaleur

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a appelé jeudi à la "vigilance" et la Première ministre, Elisabeth Borne, a convoqué une cellule interministérielle de crise consacrée à la canicule en prévision de la vague de fortes chaleurs attendue sur la France. Alors que Météo France prévoit de porter à 19 vendredi le nombre de départements en vigilance "orange", les directeurs de cabinet de Matignon et des ministères concernés - Intérieur, Santé, Solidarités, Agriculture et Transports - se sont réunis au ministère de l'Intérieur. Les préfectures des départements touchés étaient aussi représentés. Dans un communiqué commun, le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, et sa consoeur des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, "appellent à la vigilance de tous les citoyens et à une attention particulière des plus vulnérables". Une plate-forme d'information "Canicule info service" joignable au 0800.06.66.66. est mise en place. L'épisode des prochains jours, qui verra les températures atteindre voire dépasser les 40°C dans la vallée du Rhône et le Midi, s'annonce, à l'échelle hexagonale, "comme le plus chaud de l'été 2023, et l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité pour une saison estivale", écrivent les deux ministres. Les sept départements concernés ce jeudi par la vigilance "orange" canicule de Météo France sont la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. S'y ajouteront vendredi l’Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer et Bertrand Boucey)