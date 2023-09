Le gouvernement annonce 15 millions d'euros pour les 'Restos du Coeur'

Le gouvernement annonce 15 millions d'euros pour les 'Restos du Coeur'













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement va débloquer 15 millions d'euros dans les prochains jours pour aider les Restos du Coeur à surmonter leurs difficultés financières, a annoncé dimanche la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé, en réponse à un appel à l'aide du président de l'organisation caritative. Dimanche sur TF1, Patrice Douret a alerté sur la crise traversée par l'association créée par Coluche pour fournir des repas aux plus démunis, expliquant qu'elle risquait de mettre la clé sous la porte d'ici trois ans, étranglée par des coûts de fonctionnement en hausse pour cause d'inflation et confrontée à un nombre croissant de personnes demandant de l'aide. Le président des Restos du Coeur a ajouté que l'association allait devoir restreindre drastiquement le nombre de ses bénéficiaires et lancé "un appel aux forces politiques et économiques de notre pays" pour le "lancement d'un plan d'urgence alimentaire". "C'est hors de question d'imaginer que les Restos du Coeur puissent fermer leur porte", a répondu Aurore Bergé sur la même chaîne. "Ce sera dans les prochains jours 15 millions d'euros qui seront mis sur la table pour les aider à passer cette période", a-t-elle promis. Selon Patrice Douret, il manque quelque 30 millions d'euros aux Restos du Coeur pour surmonter leurs difficultés. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)