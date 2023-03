Le gouvernement américain n'envisage pas un renflouement de SVB, déclare Yellen

par Lananh Nguyen, Pete Schroeder et Sarah N. Lynch WASHINGTON (Reuters) - La secrétaire d'Etat au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités de régulation bancaire à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank, dont elle exclut un renflouement. SVB Financial Group est devenue cette semaine la banque la plus importante à faire faillite depuis la crise financière de 2008. Sa chute brutale, qui a ébranlé les marchés financiers, fait craindre une contagion à d'autres banques régionales américaines. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'organisme chargé de la garantie des dépôts aux Etats-Unis, a été désignée administrateur judiciaire et essayait, selon plusieurs sources, de trouver une autre banque prête à fusionner avec Silicon Valley Bank. "Nous voulons nous assurer que les problèmes d'une banque ne créent pas de contagion à d'autres banques qui sont en bonne santé", a déclaré Jenet Yellen sur CBS News. "Je tiens à préciser que pendant la crise financière, des investisseurs et des propriétaires de grandes banques systémiques ont été sauvés... et les réformes mises en place signifient que nous n'allons pas recommencer", a-t-elle ajouté. L'ancienne présidente de la Réserve fédérale a souligné que le système bancaire américain était sûr et bien capitalisé, compte tenu des contrôles et exigences en matière de fonds propres mis en place après la crise de 2008. Interrogée sur un éventuel remboursement en intégralité des déposants, Janet Yellen n'a pas souhaité s'exprimer sur les détails. "Nous avons bien conscience des problèmes que les déposants vont rencontrer. Nombre d'entre eux sont des petites entreprises avec des salariés dans tout le pays. Il s'agit bien sûr d'une préoccupation importante", a-t-elle dit. Plusieurs sources proches du dossier ont indiqué que les autorités américaines préparaient une "action significative" pour consolider les dépôts de la Silicon Valley Bank et endiguer toute retombée plus large, notamment au secteur du capital-risque. (Sarah N. Lynch, Rami Ayyub, Andrea Shalal, Lananh Nguyen, Pete Schroeder, version française Laetitia Volga, édité par)