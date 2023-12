Le gouvernement allemand trouve un accord sur le budget 2024, dit un porte-parole

par Andreas Rinke BERLIN (Reuters) - Le gouvernement du chancelier allemand, Olaf Scholz, a trouvé un accord sur le budget 2024, après des semaines de négociations provoquées par une décision du Tribunal constitutionnel qui a déclenché une crise politique, a annoncé mercredi un porte-parole du gouvernement. Le Tribunal constitutionnel fédéral a bloqué le mois dernier la réaffectation d'un reliquat budgétaire de 60 milliards d'euros destiné à l'origine à la lutte contre la pandémie de COVID-19 vers un fonds de soutien à la modernisation de l'industrie et à la lutte contre le changement climatique, plongeant la coalition gouvernementale et son projet de budget dans la tourmente. Cette avancée pourrait contribuer à apaiser les tensions au sein de la coalition fracturée du chancelier allemand, composée des sociaux-démocrates (SPD), des Verts et du Parti libéral-démocrate (FDP) qui se sont intensifiées en raison de l'impasse sur le budget. Ce compromis pourrait également rassurer les entreprises de la première économie européenne, après que la crise budgétaire a contraint le gouvernement à geler d'importantes promesses de dépenses axées sur la transition écologique et le soutien à l'industrie, bien que l'incertitude sur les plans financiers à long terme de l'Allemagne persiste. Olaf Scholz, le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) et le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) doivent prendre la parole à midi (11h00 GMT), a déclaré le gouvernement. (Reportage Andreas Rinke, rédigé par Kirsti Knolle et Sarah Marsh ; Version française par Zhifan Liu et Kate Entringer)