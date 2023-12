Le gouvernement allemand tombe d'accord sur le budget 2024

par Andreas Rinke BERLIN, 13 décembre (Reuters) - Le gouvernement du chancelier allemand, Olaf Scholz, a trouvé un accord sur le budget 2024, après des semaines de négociations provoquées par une décision du Tribunal constitutionnel qui a déclenché une crise politique, a annoncé mercredi trois sources gouvernementales à Reuters. Le Tribunal constitutionnel fédéral a bloqué le mois dernier la réaffectation d'un reliquat budgétaire de 60 milliards d'euros destiné à l'origine à la lutte contre la pandémie de COVID-19 vers un fonds de soutien à la modernisation de l'industrie et à la lutte contre le changement climatique, plongeant la coalition gouvernementale et son projet de budget dans la tourmente. (Andreas Rinke; Version française par Zhifan Liu)