Le gouvernement abandonne le projet d'extension de l'aéroport de Roissy, rapporte Le Monde

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a décidé d'abandonner le projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle près de Paris, le jugeant "obsolète" dans le contexte du réchauffement climatique, a annoncé jeudi la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dans un entretien au Monde.

"Le gouvernement a demandé à ADP d’abandonner son projet et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement", a déclaré Barbara Pompili au journal.

Ce projet, estimé entre 7 et 9 milliards d’euros, devait permettre d’accueillir jusqu’à 40 millions de passagers supplémentaires par an à l’horizon 2037 et d’absorber environ 450 vols de plus chaque jour, précise le Monde.

"C’est un projet obsolète, qui ne correspondait plus à la politique environnementale du gouvernement et aux exigences d’un secteur en pleine mutation, tourné vers l’avion vert de demain", a jugé Barbara Pompili.

