Le gouvernement a identifié au moins 10 milliards d'euros d'économies, annonce Le Maire

Le gouvernement a identifié au moins 10 milliards d'euros d'économies, annonce Le Maire













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a identifié au moins 10 milliards d'euros d'économies dans le cadre de sa revue des dépenses publiques, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Après les dépenses exceptionnelles du "quoiqu'il en coûte" durant la pandémie, l'exécutif cherche à assainir les finances publiques et s'est fixé l'objectif de ramener le déficit à 2,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2027, sous la limite de 3% fixée par l'Union européenne. "Nous avons identifié au moins 10 milliards d'euros d'économies", a déclaré Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse à l'occasion des Assises des finances publiques. Ces économies proviendront entre autres de la responsabilité des acteur en matière de soins, le ministre mettant notamment en cause l'explosion du nombre d'arrêts maladie. "Il faut cesser de voir la dépense de soins exploser quand elle n'est pas justifiée", a estimé Bruno Le Maire. Autre piste d'économies, la fin de dispositif Pinel dans le logement et le recalibrage du dispositif de prêt à taux zéro - deux mesures déjà annoncées par le gouvernement qui doivent permettre des économies globales de plus de deux milliards d'euros à terme, selon Bruno Le Maire. Le ministre a également évoqué le verdissement de la fiscalité, avec la réduction progressive des dépenses fiscales sur le carburant dont bénéficient actuellement certains secteurs comme le transport routier. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)