Le gouvernement a identifié "au moins 10 MdsE d'économies", dit Le Maire

PARIS, 19 juin (Reuters) - Le gouvernement a identifié au moins 10 milliards d'euros d'économies pour atteindre son objectif de désendettement et de réduction du déficit public d'ici 2027, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Nous avons identifié au moins 10 milliards d'euros d'économies", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'occasion des Assises des finances publiques. Ces économies proviendront notamment des efforts sur la réduction des dépenses de santé, sur la fin de mesures dans le logement comme le dispositif Pinel et sur le verdissement de la fiscalité, avec la réduction progressive des dépenses fiscales sur le carburant, a détaillé Bruno Le Maire. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)