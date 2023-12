Le gendarme de la concurrence britannique examine le partenariat entre Microsoft et OpenAI

LONDRES (Reuters) - L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé vendredi qu'elle examinera la possibilité de lancer une enquête sur le partenariat entre Microsoft et OpenAI, après que la start-up créatrice du logiciel ChatGPT a déclaré que le géant technologique américain recevrait un siège sans droite de vote au sein de son conseil d'administration. La CMA a déclaré vendredi que l'enquête portera sur la question de savoir si le rapprochement a donné lieu à une "acquisition de contrôle", c'est-à-dire à une influence matérielle d'une partie sur une autre. C'est la deuxième fois cette année que le gendarme britannique de la concurrence se penche sur les activités de Microsoft. La CMA a également indiqué qu'elle examinera si l'opération a entraîné la création d'une situation relevant de la fusion. "Il y a eu récemment un certain nombre de développements dans la gouvernance d'OpenAI, dont certains impliquent Microsoft", a déclaré la CMA. "À la lumière de ces développements, la CMA émet maintenant une ITC pour déterminer si le partenariat Microsoft / OpenAI, y compris les développements récents, a donné lieu à une situation de fusion pertinente et, dans l'affirmative, l'impact potentiel sur la concurrence", a ajouté l'autorité. Cette décision fait suite à l'annonce en novembre de la création d'un poste sans droit de vote pour Microsoft au sein du conseil d'administration d'OpenAI. "La seule chose qui a changé est que Microsoft aura désormais un observateur sans droit de vote au conseil d'administration d'OpenAI, ce qui est très différent d'une acquisition telle que celle de DeepMind par Google au Royaume-Uni", a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, dans un communiqué. Il a ajouté que Microsoft travaillerait en étroite collaboration avec la CMA. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage Muvija M et Sarah Young à Londres ; avec la contribution de Foo Yun Chee à Bruxelles et Chavi Mehta à Bangalore ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)