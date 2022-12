Le géant du minage de cryptomonnaies Core Scientific dépose le bilan

(Reuters) - Core Scientific, l'une des plus grandes entreprises de minage de cryptomonnaies cotées en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi avoir demandé à être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

Le secteur des cryptomonnaies a perdu cette année des milliards de dollars en raison de la hausse des taux d'intérêt et des craintes d'un ralentissement économique, éliminant des acteurs clés tels que Three Arrows Capital et Celsius Network.

Le chute la plus spectaculaire étant celle de la principale plateforme d'échange de cryptoactifs, FTX, qui a demandé à bénéficier de la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis le mois dernier.

Après une croissance rapide en 2020 et 2021, le bitcoin est en baisse de plus de 60% cette année.

Core Scientific, basé à Austin, au Texas, a précisé qu'une liquidation était exclue et qu'elle prévoyait de continuer à fonctionner normalement. La société s'attend à conclure un accord de soutien à la restructuration avec ses créanciers, qui représentent plus de 50% des détenteurs d'obligations convertibles.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 98% de leur valeur cette année, ont encore chuté de 14% dans les échanges avant-Bourse.

Dans un communiqué publié mercredi, Core Scientific a déclaré que ses créanciers avaient également accepté de fournir jusqu'à 56 millions de dollars (52,63 million d'euros) en financement de débiteur-exploitant.

L'un des principaux créanciers de Core Scientific, B. Riley Financial, avait offert 72 millions de dollars la semaine dernière pour éviter la faillite du mineur de bitcoins.

Dans sa demande de mise en faillite, Core Scientific a déclaré avoir entre 1 et 10 milliards de dollars d'actifs et de passifs, et entre 1.000 et 5.000 créanciers.

