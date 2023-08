Le géant chinois de l'immobilier Evergrande se déclare en faillite aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

par Clare Jim, Jonathan Stempel et Dietrich Knauth HONG KONG/NEW YORK (Reuters) - Le promoteur immobilier chinois Evergrande a sollicité jeudi une procédure de faillite aux Etats-Unis, alors que l'inquiétude grandit face à l'aggravation de la crise immobilière en Chine et au ralentissement économique du pays. Evergrande, autrefois le promoteur immobilier le plus important de Chine, est devenu le symbole de la crise immobilière chinoise depuis qu'il a été confronté à une pénurie de liquidités à la mi-2021. Avec plus de 300 milliards de dollars (275,91 milliards d'euros) de dettes, le promoteur s'est placé sous la protection du "chapitre 15" du code américain des faillites, qui protège les entreprises non américaines en cours de restructuration face à leurs créanciers. Evergrande s'est refusé à tout commentaire. La restructuration de la dette offshore d'Evergrande porte sur un total de 31,7 milliards de dollars et comprend des obligations, des garanties et des obligations de rachat. La société rencontrera ses créanciers dans le courant du mois pour discuter de son plan de restructuration. La crise du secteur immobilier fait craindre une contagion au reste de l'économie chinoise, déjà affaiblie par une consommation atone, le ralentissement de l'activité industrielle, la hausse du chômage et la faiblesse de la demande extérieure. Country Garden, le plus grand promoteur privé chinois, cherche une extension de paiement pour l'une de ses obligations en devise étrangère, un développement qui a inquiété les investisseurs considérant jusqu'ici le promoteur comme l'un des plus solides. Le groupe fiduciaire Zhongrong International a pour sa part annoncé cette semaine cesser de verser les coupons de ses produits d'investissement, ce qui a mis en lumière la forte exposition du secteur bancaire parallèle chinois, d'une valeur de 2.750 milliards d'euros, au secteur immobilier. Ces développements interviennent alors que l'investissement immobilier, les ventes de logements et les nouvelles constructions se sont contractés depuis plus d'un an en Chine. Evergrande a annoncé en mars un plan de restructuration de sa dette offshore, qui devrait faciliter la reprise progressive des activités et la génération de flux de trésorerie. Il s'efforce à présent d'obtenir le soutien de ses créanciers pour mener à bien le processus. (Reportage de Clare Jim à Hong Kong, Jonathan Stempel et Dietrich Knauth à New York, et Manya Saini à Bangalore, rédigé par Sumeet Chatterjee ; version française Kate Entringer)