Le garçon britannique retrouvé en France de retour en Grande-Bretagne

PARIS/MANCHESTER (Reuters) - Alex Batty, l'adolescent britannique de 17 ans retrouvé dans le sud de la France après avoir disparu il y a six ans, est de retour en Grande-Bretagne, ont annoncé samedi les autorités. "C'est pour moi un plaisir de dire qu'Alex est désormais rentré sain et sauf au Royaume-Uni, six ans après", a déclaré aux journalistes Matt Boyle, chef adjoint de la police de l'agglomération de Manchester. Le policier a précisé qu'il devrait s'entretenir avec le jeune homme pour voir si l'ouverture d'une enquête criminelle était nécessaire. Alex Batty avait pris un vol direct de Toulouse à Londres en fin d'après-midi, a déclaré le procureur le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta Simon. Le garçon, qui a quitté une communauté spirituelle dans les Pyrénées, avait disparu à l'âge de 11 ans lors de vacances avec sa mère et son grand-père à Malaga, en Espagne, en 2017. Le procureur adjoint de Toulouse, Antoine Leroy, a déclaré vendredi que l'adolescent avait passé les deux dernières années dans différentes régions du sud de la France, vivant dans des "communautés spirituelles" avec sa mère, mais pas dans une secte. Le grand-père est décédé il y a environ six mois, a-t-il également déclaré, ajoutant que la mère du garçon pourrait se trouver actuellement en Finlande. La grand-mère britannique d'Alex Batty, qui vit dans la banlieue de Manchester, est sa tutrice légale. La chaîne de télévision française BFM TV a indiqué qu'une opération de recherche était en cours pour retrouver la mère de l'adolescent. (Reportage Alain Acco, rédigé par Mathieu Rosemain, version française Benjamin Mallet et Elizabeth Pineau)