Le G7 va prendre des sanctions contre le secteur énergétique russe

Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt et Andreas Rinke WASHINGTON/BERLIN (Reuters) - Les dirigeants du G7, qui se réuniront cette semaine au Japon, prévoient de renforcer les sanctions visant la Russie, avec des mesures contre le secteur énergétique et les exportations permettant à Moscou de financer son offensive en Ukraine, a-t-on appris dimanche de représentants au fait des discussions. D'après les sources, les nouvelles mesures seront destinées à empêcher le contournement des sanctions par des pays tiers, à nuire à la production énergétique russe et à enrayer les échanges commerciaux profitant à l'armée russe. Par ailleurs, des représentants américains ont dit s'attendre à ce que les dirigeants du G7 conviennent d'une coordination accrue dans la mise en oeuvre des sanctions afin que les exportations soient automatiquement interdites, a minima pour certains types de produits, à moins de figurer sur une liste autorisée. L'administration du président américain Joe Biden a pressé par le passé les alliés de Washington au G7 à revoir l'approche collective des sanctions, alors que, dans la situation actuelle, tous les produits peuvent être vendus à la Russie à moins de figurer explicitement sur une liste noire. Une telle mesure pourrait compliquer les efforts de Moscou pour s'extirper des sanctions occidentales en trouvant des failles. Si aucun accord sur une position commune plus restrictive n'a pour l'heure été trouvé au sein du G7, les représentants américains ont déclaré que les puissances mondiales allaient vraisemblablement interdire toutes les exportations pour certains départements de l'armée russe. Certains alliés des Etats-Unis sont réticents à l'idée d'interdire tous les échanges commerciaux avec la Russie en accordant seulement des exemptions catégorie par catégorie. Un haut représentant du gouvernement allemand a déclaré que cette approche ne plaisait pas à Berlin. "Nous voulons être très, très précis et éviter tout effet indésirable". D'après les sources, il est attendu que le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui était à Berlin puis Paris ce week-end, s'exprime virtuellement ou en personne lors du sommet du G7. (Reportage Trevor Hunnicutt à Washington et Andreas Rinke à Berlin; version française Jean Terzian)