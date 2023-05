Le G7 va dévoiler de nouvelles sanctions contre la Russie

Crédit photo © Reuters

par Jeff Mason et Trevor Hunnicutt HIROSHIMA (Reuters) - Les dirigeants du G7 vont dévoiler de nouvelles sanctions visant la Russie, notamment des mesures de contrôle sur les exportations, a déclaré jeudi un responsable américain. L'invasion russe de l'Ukraine devrait dominer les discussions lors du sommet du G7, qui s'ouvrira vendredi à Hiroshima, au Japon. Le responsable américain a déclaré aux journalistes que les nouvelles sanctions prévues par le G7 visaient à empêcher la Russie de se procurer les matériaux dont elle a besoin sur le champ de bataille ou de contourner les sanctions imposées par des pays tiers, et à enrayer les échanges commerciaux profitant à l'armée russe. Les Etats-Unis et leurs alliés n'ont cessé de renforcer les sanctions visant la Russie et d'intensifier la pression sur le contrôle des exportations russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Washington prévoit d'imposer "des restrictions importantes sur des catégories de biens essentiels sur le champ de bataille" et d'empêcher près de 70 entités, en Russie et dans des pays tiers, d'accéder à des exportations américaines. Les Etats-Unis annonceront également près de 300 nouvelles sanctions visant des "facilitateurs financiers", le secteur énergétique russe, et des personnes qui, en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie, contribuent à soutenir la guerre. Les sanctions américaines seront également étendues à d'autres secteurs de l'économie russe. Le responsable américain a déclaré que Washington prendrait des mesures importantes pour aligner ses actions sur celles de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne afin de garantir que la réponse du G7 reste aussi coordonnée que possible face aux "actions brutales de la Russie". (Reportage Jeff Mason et Trevor Hunnicutt à Hiroshima, avec la contribution de Daphne Psaledakis et Susan Heavey à Washington; version française Camille Raynaud)