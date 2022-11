Le G7 réclame des mesures du Conseil de sécurité après le tir de missile nord-coréen

ROME, 20 novembre (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies doit prendre "de nouvelles mesures significatives" en réponse au dernier tir de missile auquel a procédé la Corée du Nord (RPDC), considère le G7 dans un communiqué publié dimanche.

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit évoquer ce dossier lundi à la demande des Etats-Unis.

"Les actes de la RPDC exigent une réponse unie et résolue de la communauté internationale, notamment la nécessité de nouvelles mesures significatives à prendre par le Conseil de sécurité des Nations Unies", dit le G7 qui réunit les Etats-Unis, le Japon, le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne la France et l'Italie.

La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) qui s'est abîmé à 200 kilomètres des côtes japonaises. Pour le G7, il s'agit d'une nouvelle violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

"Les séries sans précédent de tirs illicites de missiles balistiques effectués par la RPDC en 2022 (...) constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionale et internationale et sapent le régime international de non-prolifération." (Crispian Balmer; version française Nicolas Delame)