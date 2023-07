Le G7 prêt à s'engager sur le long terme pour la sécurité de l'Ukraine

par John Irish et Steve Holland BRUXELLES (Reuters) -Les pays du G7 vont présenter mercredi une initiative multilatérale visant à donner à l'Ukraine des assurances de sécurité sur le long terme, avec l'objectif de renforcer ses défenses contre la Russie et de dissuader Moscou de mener de nouvelles agressions. "La déclaration conjointe, qui devrait être signée par tous les pays membres du G7, détaillera la manière dont les alliés soutiendront l'Ukraine au cours des prochaines années pour mettre fin à la guerre et prévenir toute nouvelle attaque", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Concrètement, de telles assurances consisteront en des accords bilatéraux avec Kyiv sur la fourniture d'une aide militaire et financière de long terme, afin de maintenir à flot l'armée et l'économie ukrainiennes. Le Groupe des Sept réunit les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada, auxquels s'ajoute l'Union européenne. Le G7 se réunira dans la journée en marge du sommet de l'Otan à Vilnius afin d'annoncer cette initiative, à laquelle d'autres pays comme la Pologne ou la Roumanie devraient également adhérer. Un responsable de la Maison blanche a déclaré que Washington allait prochainement entamer ses propres négociations avec l'Ukraine. "Nous nous attendons à ce que des alliés et partenaires hors G7 souhaitent rejoindre cette initiative par la suite et mettre au point leur propre version bilatérale", a-t-il dit. L'Allemagne s'est déjà engagée à fournir 12 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine jusqu'en 2032, dont une première tranche de 3,2 milliards pour 2023. Présent à Vilnius, où il enchaîne les tête-à-tête, le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé mercredi que Berlin avait convenu de fournir des lanceurs et missiles Patriot supplémentaires à l'Ukraine afin de renforcer ses défenses aériennes, à l'issue d'un entretien avec le chancelier Olaf Scholz. La France, qui a annoncé mardi l'envoi à Kyiv de missiles longue portée Scalp, négocie également avec l'Ukraine. "Alors que l'Ukraine réalise des progrès stratégiques dans sa contre-offensive, et que l'érosion des forces russes commence à entamer la ligne de front de Poutine, nous accentuons nos efforts pour protéger l'Ukraine sur le long terme", a commenté pour sa part le Premier ministre britannique Rishi Sunak. En échange de ces garanties, précisent des sources diplomatiques, l'Ukraine prendrait des engagements sur sa gouvernance et des réformes judiciaires. (Avec Andrew Gray, Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)