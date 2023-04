Le G7 pourrait maintenir le plafond de prix du pétrole russe à 60 dollars le baril

Crédit photo © Reuters

par Andrea Shalal WASHINGTON (Reuters) - Le G7 maintiendra un plafond de 60 dollars par baril pour le pétrole russe transporté par voie maritime, a déclaré un responsable de la coalition, malgré la hausse des prix mondiaux du brut et les appels lancés par certains pays en faveur d'un plafond plus bas pour limiter encore les revenus de Moscou. Le G7 et l'Australie ont pris la décision de maintenir le plafond au cours des dernières semaines après avoir réexaminé le prix de 60 dollars, fixé en décembre dans le but de réduire la capacité de Moscou à financer sa guerre en Ukraine, a déclaré le responsable sous couvert d'anonymat. Cette décision intervient après quatre semaines de hausse des prix de référence du pétrole, à la faveur de la réduction annoncée de la production par l'Opep+, qui regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, ainsi qu'à la reprise de la consommation chinoise. Les responsables de la coalition ont conclu que le plafonnement des prix permettait à la fois de limiter les revenus de la Russie et de maintenir la stabilité du marché de l'énergie, mais ils ont déclaré qu'ils continueraient à se coordonner pour assurer un contrôle et une mise en oeuvre efficaces, a ajouté le responsable. (Reportage Andrea Shalal ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)