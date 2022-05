Le G7 mobilise 19,8 milliards de dollars pour l'Ukraine et se dit prêt à faire plus

KÖNIGSWINTER, Allemagne (Reuters) - Le G7 a déclaré vendredi avoir mobilisé 19,8 milliards de dollars (18,7 milliards d'euros) pour soutenir l'Ukraine et s'est engagé à apporter un soutien financier supplémentaire si nécessaire.

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du Groupe des Sept se sont rencontrés en Allemagne pour discuter, notamment, des aides financières à apporter à l'Ukraine.

"Nous avons mobilisé 19,8 milliards de dollars de soutien budgétaire, dont 9,5 milliards de dollars d'engagements récents (...) pour aider l'Ukraine à combler un déficit de financement et continuer à garantir la fourniture des services de base à la population ukrainienne", ont annoncé les pays du G7 dans un communiqué.

"En outre, nous nous félicitons du travail en cours au sein du G7 et des institutions financières internationales en vue d'un nouveau financement substantiel de l'Ukraine, notamment la proposition de la Commission européenne de fournir jusqu'à 9 milliards d'euros d'assistance macrofinancière", indique la déclaration.

"Le soutien supplémentaire prévu pour les entreprises d'État ukrainiennes et le secteur privé par l'intermédiaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Société financière internationale s'élève à 3,4 milliards de dollars", précise le communiqué.

"Nous continuerons à soutenir l'Ukraine tout au long de cette guerre et au-delà, et nous sommes prêts à faire plus si nécessaire", a dit le G7.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)