Le G7 interdit l'importation directe de diamants russes à partir du 1er janvier

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le Groupe des Sept (G7) a annoncé mercredi sa décision d'interdire l'importation des diamants russes à partir du 1er janvier 2024, puis celle des diamants russes provenant de pays tiers à partir du 1er mars. L'Union européenne, qui a déjà proposé cette mesure dans le cadre de ses sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, attendait de se coordonner avec le G7 pour la mettre en oeuvre. Dans un communiqué, le G7 précise que l'interdiction des importations "indirectes" s'appliquera à partir du mois de mars et sera complété à partir du mois de septembre par un mécanisme de "vérification et de certification robuste basé sur la traçabilité" pour les diamants bruts. Cette interdiction ne concerne pas les importations de diamants à usage industriel. (Reportage de Julia Payne et Kylie MacLellan, version française Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)