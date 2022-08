Le G7 étudie ses options pour réduire les recettes pétrolières russes

LONDRES (Reuters) - Le G7 étudie toutes les options qui permettraient d'empêcher la Russie de profiter des prix élevés de l'énergie, y compris le blocage du transport du pétrole russe, ont déclaré mardi les ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept pays industrialisés.

Dans une déclaration publiée par la Grande-Bretagne, les ministres ont indiqué envisager "une interdiction complète de tous les services qui permettent le transport du pétrole brut et des produits pétroliers russes par voie maritime dans le monde entier, à moins que le pétrole ne soit acheté à un prix inférieur ou égal à un prix qui reste à convenir en consultation avec les partenaires internationaux".

"En examinant cette option parmi d'autres, nous envisagerons, parallèlement à nos mesures restrictives, des mécanismes d'atténuation dans le but de garantir un accès aux marchés de l'énergie y compris en provenance de la Russie, aux pays les plus vulnérables et les plus touchés."

Le G7 comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

"Alors que nous éliminons progressivement l'énergie russe de nos marchés intérieurs, nous chercherons à mettre en place des solutions qui réduisent les recettes russes provenant des hydrocarbures, soutiennent la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie et minimisent les impacts économiques négatifs, en particulier sur les pays à revenu faible ou intermédiaire", indique le communiqué.

(Reportage William James; version française Charlotte Lavin, édité par Jean-Stéphane Brosse)