Le G7 "est une opportunité d'échanger avec l'Inde, le Brésil sur l'Ukraine", dit Macron

HIROSHIMA, Japon, 21 mai (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré dimanche que le sommet du G7 au Japon était une opportunité d'échanger avec les grands pays émergents comme l'Inde ou le Brésil sur la question de l'Ukraine. Le président français a déclaré aux journalistes que "ce G7 (était) d'abord un G7 d'unité, de soutien à l'Ukraine", après avoir qualifié samedi la venue du président ukrainien à Hiroshima de "tournant". (Reportage John Irish à Hiroshima, rédigé par Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud)