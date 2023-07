Le G7 dévoile une initiative pour la sécurité de l'Ukraine sur le long terme

BRUXELLES (Reuters) -Les pays du G7 ont dévoilé mercredi une initiative multilatérale visant à donner à l'Ukraine des assurances de sécurité sur le long terme, avec l'objectif de renforcer ses défenses contre la Russie et de dissuader Moscou de mener de nouvelles agressions. Cette initiative comprend des livraisons d'équipement militaire sophistiqué, de la formation, du partage des renseignements et de la cybersécurité, ont indiqué dans une déclaration commune - à laquelle d'autres pays peuvent se joindre - les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Canada, l'Italie et la Grande-Bretagne, ainsi que l'Union européenne. En contrepartie, l'Ukraine s'engage à améliorer sa gouvernance, notamment par le biais de réformes judiciaires et économiques et d'une plus grande transparence. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait précédemment jugé la perspective d'une telle initiative de "grave erreur" qui pourrait s'avérer "très dangereuse", en particulier pour l'Europe. Le président ukrainien Volodimir Zelensky, présent à Vilnius pour le sommet de l'Otan, avait pour sa part estimé que les garanties de sécurité du G7 étaient un signal important, mais qu'elles ne pouvaient pas remplacer une adhésion à l'Alliance atlantique. Par ailleurs, un responsable de la Maison blanche a déclaré que Washington allait prochainement entamer ses propres négociations avec l'Ukraine. L'Allemagne s'est déjà engagée à fournir 12 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine jusqu'en 2032, dont une première tranche de 3,2 milliards pour 2023. La France, qui a annoncé mardi l'envoi à Kyiv de missiles longue portée Scalp, négocie également avec l'Ukraine. (Reportage John Irish et Steve Holland, avec la contribution d'Andrew Gray, Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse et Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)