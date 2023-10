Le G7 définit un code de conduite pour l'intelligence artificielle

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - Les pays du G7 s'entendront lundi sur un code de conduite à destination des entreprises développant des systèmes d'intelligence artificielle (IA) avancés, montre un document du groupe des sept grandes puissances. Ce code de conduite "volontaire" est le fruit du "Hiroshima Process" lancé en mai dernier par le G7 au Japon - des groupes de travail pour définir les grands principes de l'IA générative et plus généralement des modèles avancés ("frontier models"). Le code en onze points "vise à promouvoir mondialement une IA sûre et digne de confiance" et "à contribuer à saisir les avantages et à répondre aux risques et défis apportés par ces technologies", dit le document du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada, UE). Il enjoint aux entreprises de prendre des mesures adaptées pour identifier, évaluer et réduire les risques tout au long du cycle de vie d'un système d'IA, tout en leur demandant de remédier aux éventuels incidents sur des produits d'IA déjà commercialisés. Les entreprises sont également incitées à investir dans des contrôles de sécurité robustes et à faire preuve de transparence sur leurs capacités ou leurs limitations. La vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova, s'exprimant ce mois-ci lors d'un forum à Kyoto, a déclaré que ce code de conduite représentait une base de transition solide pour assurer la sécurité de l'IA dans l'attente d'une réglementation en bonne et due forme. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)