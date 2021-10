Le G7 définit les lignes directrices pour l'émission de monnaies numériques par les banques centrales

(Reuters) - Le G7 a annoncé mercredi que toute monnaie numérique émise par une banque centrale devra "soutenir et non nuire" à la capacité de la banque à remplir son mandat en matière de stabilité monétaire et financière, et devra aussi répondre à des normes rigoureuses.

Si elle était émise, une monnaie numérique provenant d'une banque centrale complémenterait les espèces, pourrait servir d'actif de règlement liquide sûr et de point d'ancrage pour les systèmes de paiement, ont déclaré les pays du G7 après leur réunion.

Les monnaies devront toutefois être émises de manière à ne pas empiéter sur les mandats des banques centrales, et répondre à des normes rigoureuses en matière de confidentialité, de transparence et de responsabilité pour la protection des données des utilisateurs, a ajouté le G7.

"Toute monnaie numérique émise par une banque centrale devrait être fondée sur des engagements publics de longue date en faveur de la transparence, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance économique", ont déclaré les dirigeants financiers du G7 dans un communiqué.

Alors que ces monnaies numériques pourraient faciliter les paiements transfrontaliers, les pays du G7 ont déclaré qu'ils avaient "la responsabilité partagée de minimiser les retombées négatives sur le système monétaire et financier international".

Les banques centrales mondiales ont intensifié leurs efforts pour développer leurs propres monnaies numériques afin de moderniser les systèmes financiers et d'accélérer les paiements nationaux et internationaux.

La Chine a pris la tête du mouvement en faveur de l'émission d'une monnaie numérique, tandis que les banques centrales du G7 se sont efforcées d'établir des normes communes pour l'émission de telles monnaies, certaines d'entre elles procédant à des expériences.

