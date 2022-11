Le G7 convient d'un mécanisme de coordination pour aider l'Ukraine

MÜNSTER, Allemagne (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé vendredi la Russie à mettre fin à son "agression" contre l'Ukraine et souligné que toute utilisation d'une arme chimique, biologique ou nucléaire l'exposerait à des graves conséquences.

Dans une déclaration commune adoptée à l'issue d'une réunion de deux jours à Münster (Allemagne), les représentants des États-Unis, de la France, du Japon, de l'Allemagne, du Canada, de la Grande-Bretagne ont aussi annoncé un accord pour créer un mécanisme de coordination afin d'aider l'Ukraine à réparer et défendre ses infrastructures énergétiques contre les attaques russes.

"Nous resterons fermement aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra", déclarent-ils, ajoutant que les pays du G7 s'engagent à aider l'Ukraine cet hiver.

Un responsable du département d'État américain a précisé sous couvert d'anonymat que les pays du G7 avaient aussi discuté des modalités de l'aide militaire apportée à Kyiv et que l'accent avait été mis sur l'appui anti-aérien, qui doit permettre à l'Ukraine de se défendre contre les attaques russes sur ses infrastructures énergétiques.

"Ils ont discuté des besoins de l'Ukraine à l'approche de l'hiver et sont convenus de la nécessité d'un mécanisme de coordination du G7 pour aider l'Ukraine à réparer, restaurer et défendre ses infrastructures critiques en matière d'énergie et d'eau", a-t-il déclaré, ajoutant que le sujet serait au coeur des préoccupations du G7 dans les jours et semaines à venir.

"Les discussions ont porté sur ce sujet et sur quels pays seraient capables de fournir les systèmes et le soutien qui pourraient permettre à l'Ukraine de mieux se défendre contre ces attaques de drones et de missiles", a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, la Russie multiplie les frappes sur les infrastructures ukrainiennes, notamment électriques. Kyiv affirme que ces frappes ont endommagé jusqu'à 40% du réseau électrique et a prévenu que les habitants risquaient d'être confrontés à des coupures.

Moscou a reconnu avoir ciblé l'infrastructure énergétique mais nie avoir visé des civils.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé l'Iran de fournir à la Russie des drones "kamikazes" utilisés par les forces russes lors de frappes visant les infrastructures ukrainiennes. L'Iran rejette cette accusation.

"Nous continuerons à imposer des coûts économiques à la Russie et aux autres pays, individus ou entités qui apportent un soutien militaire à la guerre d'agression de Moscou, comme plusieurs d'entre nous l'ont déjà fait concernant la fourniture par l'Iran de véhicules aériens sans pilote (UAV) à la Russie", ont dit les ministres des Affaires étrangères du G7.

Le G7 a également condamné la "rhétorique nucléaire irresponsable de la Russie" et rejeté "les fausses allégations de la Russie selon lesquelles l'Ukraine prépare une 'bombe sale'", rappelant que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) n'a trouvé aucun signe d'activité nucléaire non déclarée sur trois sites d'Ukraine inspectés.

(version française Valentine Baldassari et Kate Entringer, édité par Sophie Louet et Marc Angrand)