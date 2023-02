Le G7 cible les pays soutenant la guerre russe en Ukraine

24 février (Reuters) - Les pays du G7 ont décidé de prendre des mesures contre les acteurs de pays tiers "qui apportent un soutien matériel à la guerre menée par la Russie en Ukraine", ont-ils déclaré vendredi dans un communiqué commun dans lequel ils réaffirment leur soutien à l'Ukraine. "Nous demandons aux pays tiers ou aux autres acteurs internationaux qui cherchent à contourner ou à affaiblir nos mesures de cesser leur aide matérielle à la guerre menée par la Russie, sous peine de s'exposer à des coûts sévères", déclarent les pays du G7, au premier anniversaire du début de l'invasion russe. "Afin de dissuader partout dans le monde ce type d'activités, nous prenons des mesures contre les acteurs de pays tiers qui apportent un soutien matériel à la guerre menée par la Russie en Ukraine." (Rédigé par Sakura Murakami à Tokyo et Sachin Ravikumar et Muvija M à Londres, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)