Le G7 appelle la junte birmane à cesser les "exécutions arbitraires"

LONDRES, 28 juillet (Reuters) - Le G7 a condamné jeudi l'exécution de quatre militants pro-démocratie en Birmanie, appelant les militaires au pouvoir à "s'abstenir de toute nouvelle exécution arbitraire" et à libérer tous les prisonniers politiques.

"Ces exécutions, les premières en Birmanie depuis plus de trente ans, et l'absence de procès équitables montrent le mépris de la junte pour les aspirations démocratiques inébranlables du peuple de Birmanie", soulignent dans une déclaration conjointe les ministres des Affaires étrangères du G7.

"Nous continuons de condamner dans les termes les plus forts le coup d'état militaire en Birmanie et exprimons notre profonde inquiétude quant à la situation politique, économique, sociale, humanitaire et des droits de l'homme dans le pays." (Reportage Muvija M, version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)