Le G20 ne va pas prôner de levée des brevets sur les vaccins anti-COVID

Crédit photo © Reuters

par Francesco Guarascio

BRUXELLES (Reuters) - Les pays du G20 vont se prononcer pour un partage volontaire, et non pas pour une levée, des brevets sur les vaccins contre le COVID-19, montre un projet de conclusion de leur sommet prévu vendredi, vu par Reuters.

Ils devraient aussi limiter leur engagement en matière de financement du programme porté par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la distribution de vaccins, traitements et tests contre le COVID-19.

Ce projet de déclaration, qui est encore susceptible d'être modifié, détaille les engagements attendus de la part des membres du G20 et d'autres pays. Il doit être adopté vendredi lors d'un Sommet mondial sur la santé organisé à Rome, l'un des principaux événements prévus cette année en matière de coordination mondiale de lutte contre la pandémie due au coronavirus.

Il est le fruit d'un compromis entre pays du G20 qui restent divisés sur les droits de propriété intellectuelle sur les brevets des vaccins anti-COVID.

Dans le sillage de l'Inde, de l'Afrique du Sud et d'autres pays en développement, les Etats-Unis, via leur président Joe Biden, se sont prononcés ce mois-ci en faveur d'une levée provisoire de ces brevets afin d'augmenter la production de vaccins et de les répartir plus équitablement à travers le monde.

D'autres pays, en particulier dans l'Union européenne, jugent en revanche qu'une telle mesure n'est pas prioritaire et qu'elle est moins efficace qu'une levée des restrictions, notamment américaines, sur les exportations de vaccins et d'ingrédients, conjuguée à des transferts de technologie et des dons de doses.

Le communiqué reflète ces divergences et ne mentionne qu'un partage volontaire des brevets de la part des groupes pharmaceutiques, à l'image de ce qui a été fait avec les traitements contre le VIH afin d'aider les pays africains à lutter contre le sida.

Les conclusions de ce sommet pourraient aussi freiner les efforts de l'OMS pour accélérer la distribution de vaccins, de traitements et de tests à travers le monde.

Les dirigeants du G20 comptent réaffirmer leur soutien à ce programme, baptisé ACT-Accelerator, sans s'engager clairement à le financer entièrement contrairement à la formulation initiale du projet de communiqué. Ils disent "souligner la nécessité de combler son manque de financement avec un partage équitable du fardeau" et prônent un "examen stratégique" de ce programme, selon le dernier projet de déclaration en date.

(version française Bertrand Boucey)