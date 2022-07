Le G20 appelle à la fin de la guerre en Ukraine, Moscou rejette les critiques

NUSA DUA, Indonésie (Reuters) - L'Indonésie, pays hôte de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient à Bali, a appelé vendredi à redoubler d'efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le ministre russe, Sergueï Lavrov, a accusé les Occidentaux de gâcher une occasion d'aborder les questions économiques mondiales par leurs critiques "frénétiques" du conflit.

La réunion des ministres des vingt pays aux économies les plus développées, à laquelle participent des pays occidentaux qui ont imposé des sanctions à Moscou, mais aussi d'autres qui n'ont pas suivi ce mouvement, a été dominée par la guerre en Ukraine et son impact sur l'économie mondiale.

"Quand mettrez-vous fin à la guerre ?" et "Pourquoi n'arrêtez-vous pas la guerre ?" Le chef de la diplomatie russe a été pris à partie alors qu'il saluait son homologue indonésienne, Retno Marsudi.

"'Agresseurs', 'envahisseurs', 'occupants' - nous avons entendu beaucoup de choses aujourd'hui", a déclaré Sergueï Lavrov aux journalistes après la première séance de discussions.

Moscou dit que son "opération militaire spéciale" a pour but de désarmer et "dénazifier" l'Ukraine et d'assurer la sécurité de la Russie, tandis que Kyiv et ses alliés occidentaux dénoncent une invasion non provoquée.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères a déclaré que les répercussions de la guerre, notamment la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, toucheraient le plus durement les pays à faible revenu.

"Il est de notre responsabilité de mettre fin à la guerre et de régler nos différends à la table des négociations, et non sur le champ de bataille", a-t-elle déclaré lors d'un discours prononcé à l'ouverture de la réunion.

"POURQUOI BLOQUEZ-VOUS LES PORTS ?"

Les défis liés à la hausse des coûts de l'alimentation et de l'énergie ont été "dramatiquement exacerbés par l'agression russe contre l'Ukraine", a dit pour sa part le secrétaire d'État américain Antony Blinken en marge de la réunion.

Le chef de la diplomatie américaine a également interpellé la Russie au sujet du blocage des exportations des céréales depuis les ports de l'Ukraine, quatrième exportateur mondial, a indiqué un responsable occidental.

"Il s'est adressé directement à la Russie en disant : A nos collègues russes : L'Ukraine n'est pas votre pays. Ses céréales ne sont pas vos céréales. Pourquoi bloquez-vous les ports ? Vous devriez laisser sortir les céréales'", a dit Blinken, selon cette source, qui a précisé que Lavrov n'était pas dans la salle à ce moment-là.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré plus tard aux journalistes que Moscou était prêt à négocier avec l'Ukraine et la Turquie au sujet des céréales, sans pouvoir dire quand ces discussions pourraient avoir lieu.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré pour sa part que Pékin s'opposait à tout acte visant à exacerber la confrontation entre les blocs et à créer une "nouvelle guerre froide".

Sergueï Lavrov s'est entretenu jeudi avec Wang Yi lors d'une rencontre au cours de laquelle il a fait l'éloge de Pékin et s'en est pris à un Occident "ouvertement agressif".

(Reportage Stanley Widianto, rédigé par Kate Lamb; version française Camille Raynaud et Diana Mandiá)