Le FSB russe ouvre une enquête contre Prigojine pour appel à la mutinerie, rapporte l'agence TASS

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a ouvert une enquête contre le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, pour appel à la mutinerie armée, a rapporté vendredi l'agence de presse TASS, citant le Comité national antiterroriste. Evguéni Prigojine a accusé vendredi l'armée russe d'avoir tué 2.000 de ses combattants et a promis de mettre fin à la "malveillance" des dirigeants militaires. Il a également accusé le ministre russe de la Défense d'avoir ordonné que les 2.000 corps soient cachés "afin de ne pas montrer les pertes". "Ceux qui ont détruit nos hommes, qui ont détruit la vie de dizaines de milliers de soldats russes, seront punis. Je demande que personne n'oppose de résistance", a-t-il déclaré dans une série de messages audio diffusés sur sa chaîne Telegram officielle. "Nous sommes 25.000 et nous allons comprendre pourquoi le chaos règne dans le pays", a-t-il dit. Le ministère de la Défense russe a rapidement publié une déclaration affirmant que les accusations du chef de Wagner "ne correspondent pas à la réalité et constituent une provocation". Evguéni Prigojine a par la suite déclaré sur Telegram que son appel à l'action contre l'armée russe n'était pas un coup d'État militaire, mais plutôt une "marche pour la justice". "La plupart des militaires nous soutiennent avec ferveur", a-t-il ajouté. Le président Vladimir Poutine a été informé de l'évolution de la situation et "les mesures nécessaires sont prises", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse Interfax. (Reportage Reuters ; version française Kate Entringer)