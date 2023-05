Le FSB russe dit avoir arrêté 7 agents ukrainiens en Crimée

MOSCOU, 3 mai (Reuters) - Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré mercredi avoir arrêté sept personnes liées aux services de renseignement ukrainiens accusées d'avoir planifié "une série d'actes de sabotage et de terrorisme de haut niveau" en Crimée annexée. Dans un communiqué, le FSB a indiqué que le groupe avait planifié des attaques contre des fonctionnaires pro-russes, notamment le gouverneur local Sergueï Aksyonov. Il a indiqué avoir saisi des explosifs identiques à ceux utilisés pour attaquer des voies ferrées dans la péninsule en février. Sergueï Aksyonov a affirmé dans un communiqué que le même groupe était à l'origine des deux incidents présumés ajoutant, sans fournir de preuves, qu'il ne faisait aucun doute que le gouvernement ukrainien en était à l'origine. La Russie s'est emparée de la Crimée en 2014 et a utilisé la péninsule comme l'une des bases de lancement de son invasion de l'Ukraine en février 2022. (Reportage Reuters ; version française Kate Entringer)