Le FSB russe arrête huit personnes pour l'explosion du pont de Crimée

MOSCOU (Reuters) - Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré mercredi avoir arrêté cinq Russes et trois ressortissants ukrainiens et arméniens à la suite de l'explosion qui a endommagé le pont de Crimée samedi dernier, rapporte Interfax.

Selon le FSB, l'attaque a été organisée par les services de renseignements militaires ukrainiens et leur directeur, Kirilo Boudanov.

"L'organisateur de l'attaque terroriste sur le pont de Crimée était la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, son chef Kirilo Boudanov, ses employés et agents", a déclaré le FSB.

Andriy Ioussov, chargé de presse pour les services de renseignement militaire ukrainiens, a jugé ces accusations "absurdes". Le FSB et le Comité d'enquête fédéral, a-t-il ajouté, sont de fausses structures qui servent le régime de Poutine, donc nous allons définitivement cesser de commenter leurs communiqués".

L'Ukraine n'a pas officiellement confirmé son implication dans l'explosion, mais certains responsables ukrainiens se sont réjoui des dégâts qu'elle a causé.

Le FSB a précisé que l'engin explosif était camouflé dans des rouleaux de film de polyéthylène disposés sur 22 palettes d'un poids total de 22,7 tonnes, et transporté d'Ukraine en Russie via la Bulgarie, la Géorgie et l'Arménie.

"Le contrôle du mouvement de la cargaison tout au long de l'itinéraire et les échanges avec les participants de ce système de transport criminel ont été effectués par un employé de HUR MO", a indiqué le FSB dans un communiqué, en utilisant l'acronyme des renseignements militaires ukrainiens.

L'explosion a endommagé une section du pont routier, long de 18km, interrompant temporairement le trafic routier. Elle a aussi détruit plusieurs citernes de carburant d'un train se dirigeant vers la péninsule annexée depuis le sud de la Russie voisine.

Le pont, inauguré personnellement par Vladimir Poutine en 2018, était devenu un outil logistique vital pour la campagne militaire russe, car il permettait le ravitaillement des troupes russes combattant dans le sud de l'Ukraine.

Les forces russes ont lancé des frappes de missiles massives contre les villes ukrainiennes, prenant notamment pour cible les infrastructures nécessaire à l'approvisionnement en électricité. Lors d'une réunion télévisée du Conseil de sécurité de la Russie lundi, Poutine a déclaré que les frappes étaient des représailles à l'explosion du pont de Crimée, qui, selon lui, a été organisée par les services secrets ukrainiens.

Le FSB, dirigé par Alexandre Bortnikov, a aussi déclaré avoir empêché des attaques ukrainiennes à Moscou et dans la ville de Briansk, dans l'ouest de la Russie.

(Reportage Reuters, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)