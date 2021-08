Le français Faurecia acquiert l'équipementier auto allemand Hella

Crédit photo © Reuters

par Ludwig Burger

FRANCFORT (Reuters) - Le fournisseur français de pièces détachées automobiles Faurecia a accepté samedi d'acquérir une participation majoritaire dans l'équipementier allemand Hella, spécialisé dans les éclairages, signant là l'une des plus grosses opérations du secteur de ces trois dernières années.Dans un communiqué confirmant cette annonce faite un peu plus tôt par le groupe allemand, Faurecia se félicite de la "création du septième fournisseur mondial de l'industrie automobile" par cet accord évalué à 6,7 milliards d'euros.

L'accord devrait être conclu début 2022. Faurecia s'est entendu avec un pool d'actionnaires familiaux sur leur participation de 60% pour 60 euros par action et offrira le même prix pour les actions en circulation, a annoncé Hella.

Des personnes proches du dossier avaient précédemment déclaré à Reuters que Plastic Omnium et l'Allemand Mahle GmbH avaient soumis des offres à environ 60 euros par action, valorisant l'objectif à environ 7 milliards d'euros.

Selon le communiqué, le groupe combiné aura un chiffre d'affaires pro forma de 23 milliards d'euros en 2021, avec un objectif de 33 milliards d'ici 2025.

Des synergies de revenus sont attendues entre 300 millions et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025, et des optimisations de trésorerie sont attendues autour de 200 millions d'euros par an en moyenne entre 2022 à 2025.

"Le financement de la transaction par de la dette est entièrement sécurisé à l'aide d'un crédit-relais auprès de banques de premier rang. Les notations de crédit actuelles de Faurecia devraient être confirmées sous peu par les trois agences", peut-on lire dans le communiqué de Faurecia.

LA FAMILLE FONDATRICE DE HELLA AURA UN REPRÉSENTANT Hella a déclaré que Faurecia avait pris des engagements à long terme en matière de stratégie, de financement et de gouvernance d'entreprise, ainsi que sur les intérêts des employés. Il a également promis que la ville de Lippstadt, où se trouve le siège de Hella, resterait un site majeur.

"La combinaison de nos deux sociétés est une opportunité unique de créer un leader mondial des technologies automobiles", dit Patrick Koller, PDG de Faurecia, cité dans le communiqué. Le fabricant de freins allemand Knorr-Bremse avait abandonné l'appel d'offres le mois dernier. La famille fondatrice de Hella a invité des offres concurrentes pour sa participation avec l'aide de la banque d'investissement Rothschild suite à une approche du groupe de capital-investissement Bain, ont déclaré des sources à Reuters.

Hella avait déclaré jeudi avoir finalisé les négociations avec les acheteurs intéressés, ajoutant que toutes étaient acceptables et protégeaient les intérêts de l'entreprise.

Les actionnaires familiaux recevront 3,4 milliards d'euros en numéraire et près de 600 millions d'euros en actions Faurecia, valorisés en moyenne sur trois mois à 42,06 euros pièce.

Les actionnaires familiaux ont expliqué dans un communiqué que Hella avait atteint une taille qui nécessitait des compétences externes, au-delà de la famille fondatrice.

"La famille continuera à surveiller le développement futur de cette entreprise européenne de premier plan en tant qu'actionnaire et avec un représentant au conseil d'administration", a-t-elle précisé.

(Version française Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)