Le fragile rebond en Europe se poursuit en attendant Powell

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes poursuivent leur rebond en début de séance vendredi mais les gains sont limités dans l'attente de l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, au symposium économique de Jackson Hole.

À Paris, le CAC 40 avance de 0,05% à 6.384,56 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,38% et à Francfort, le Dax progresse de 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 de 0,05% et le Stoxx 600 de 0,11%.

La tendance est prudente avant le discours de Jerome Powell prévu à 14h00 GMT alors que plusieurs responsables de la Fed, à l'image de James Bullard ou d'Esther George, ont insisté ces dernières heures sur la nécessité d'une poursuite de la remontée des taux jusqu'à ce que l'inflation soit jugulée, malgré le risque accru de récession.

"Il y a donc fort à parier que le discours de Powell prendra une tournure similaire aujourd'hui", prédit Robert Carnell d'ING.

"Si tel est le cas, la réaction la plus probable du marché serait une hausse des rendements (...), une vente massive d'actions et un renforcement du dollar", ajoute-t-il.

L'espoir d'une politique plus modérée de la Fed commence à s'estomper si bien que la probabilité d'un relèvement des taux de 75 points de base en septembre est désormais de 60%. Le dollar progresse encore vendredi face à un panier de devises de référence et les rendements des emprunts à américains à dix ans et à deux ont gagné sur l'ensemble de la semaine environ 11 points de base.

En Europe, la hausse est une nouvelle fois alimentée par le compartiment de l'énergie, qui profite des craintes sur l'offre, et celui des ressources de base, qui bénéfice de l'espoir d'un bond de la demande avec les mesures de soutien en provenance de Chine. Les nouvelles technologies sont également recherchées dans le sillage de la clôture du Nasdaq aux Etats-Unis et des marchés asiatiques, qui ont été soutenus par une information du Wall Street Journal selon laquelle Washington et Pékin sont sur le point de conclure un accord permettant aux autorités américaines de régulation de se rendre à Hong Kong pour examiner les dossiers en matière d'audit des sociétés chinoises cotées à Wall Street.

Côté donnée économique, la confiance des ménages en France a enregistré en août un rebond inattendu avec un indicateur à 82, en hausse de deux points, selon l'Insee.

Aux valeurs, ArcelorMittal prend la tête du CAC 40 avec un gain de 1,41% dans le sillage du compartiment des ressources de base qui progresse de 0,95%.

Ailleurs en Europe, le fournisseur britannique d'électricité Centrica, filiale de British Gas, avance de 1% alors que l'Ofgem, l'autorité de régulation du secteur énergétique, a annoncé vendredi une augmentation de 80% du bouclier tarifaire de l'énergie pour les consommateurs britanniques à compter d'octobre.

La compagnie aérienne scandinave SAS gagne 0,79% malgré un creusement de sa perte nette au troisième trimestre.

A la baisse, le brasseur danois Carlsberg recule de 0,78% après avoir annoncé que sa filiale polonaise pourrait réduire ou arrêter sa production de bière en l'absence de livraisons de dioxyde de carbone.

