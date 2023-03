Le fonds souverain norvégien va soutenir la politique de rémunération d'UniCredit

Le fonds souverain norvégien va soutenir la politique de rémunération d'UniCredit













Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - Le fonds souverain norvégien, l'un des plus grands investisseurs au monde, a déclaré dimanche qu'il voterait en faveur du plan de rémunération d'UniCredit. La banque italienne réunit le 31 mars ses actionnaires en assemblée générale. Ces derniers seront appelés à voter sur le projet d'augmenter de 30% la rémunération de l'administrateur délégué de la banque Andrea Orcel si la banque dépasse une série d'objectifs cette année. La rémunération actuelle d'Andrea Orcel s'élève à 7,5 millions d'euros par an, ce qui en fait l'un des patrons de banque les mieux payés en Europe. Le fonds souverain norvégien détient 2,65% du capital d'UniCredit. (Reportage Nora Buli, version française Matthieu Protard)