Le fonds souverain de Norvège votera contre une résolution climat à l'AG de BP

Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - Le fonds souverain de Norvège, l'un des plus gros investisseurs dans le monde, a indiqué samedi qu'il voterait contre une résolution appelant le groupe pétrolier britannique BP à adopter des objectifs plus ambitieux en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors que BP s'efforce déjà de réduire ses émissions, la motion déposée par un groupe d'activistes en amont de l'assemblée générale du 27 avril appelle BP à s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat visant à limiter le réchauffement climatique. Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds souverain norvégien, a indiqué l'an dernier qu'il prévoyait d'adopter une ligne plus stricte vis-à-vis des entreprises qui n'adoptent pas de plans climatiques crédibles. Toutefois, le fonds souligne aussi que s'il vote parfois en faveur de propositions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) portées par des activistes, il les évalue au cas par cas selon leur mérite. Le fonds, dont les ressources viennent du pétrole et du gaz, détient une participation de 2,73% au capital de BP, d'après les dernières données disponibles. (Reportage Nerijus Adomaitis, version française Matthieu Protard)