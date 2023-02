Le fonds KKR a déposé une offre sur le réseau fixe de Telecom Italia

par Elvira Pollina MILAN (Reuters) - Telecom Italia (TIM) a reçu une offre non contraignante de plusieurs milliards d'euros de la part du fonds américain KKR pour prendre une participation majoritaire dans son réseau fixe, a annoncé jeudi le groupe italien, ajoutant que son conseil d'administration se réunirait dans la journée pour discuter de cette offre. TIM a précisé que la taille de la participation pour laquelle KKR faisait une offre restait à définir, mais que le fonds prendrait le contrôle d'une société nouvellement créée comprenant son réseau fixe national ainsi qu'une participation dans l'unité de câble sous-marin Sparkle. TIM n'a pas dévoilé le montant proposé par KKR mais une source proche du dossier a dit valoriser l'infrastructure en Italie à 20 milliards d'euros. A la Bourse de Milan, l'action Telecom Italia s'envolait de plus de 9% à la mi-journée. KKR, qui est déjà actionnaire du réseau de TIM, avait approché le groupe fin 2021 avec une offre non contraignante que le groupe de télécoms avait finalement rejetée. Le réseau de TIM est son actif le plus précieux et il est donc essentiel pour permettre au groupe de faire face à sa lourde dette de 25,5 milliards d'euros. La cession de cet actif pour réduire la dette est l'un des piliers du plan de l'administrateur délégué de TIM, Pietro Labriola, pour relancer l'ancien monopole des télécoms. Mais jusqu'à présent, le projet a achoppé sur une question de valorisation, l'actionnaire principal de TIM, Vivendi, étant déterminé à obtenir le prix fort. UN ACTIF STRATÉGIQUE Le réseau fixe de TIM est considéré comme un actif stratégique par le gouvernement italien, qui a de ce fait la capacité législative de bloquer des projets de reprise. Jeudi, Rome a dit examiner "avec attention" l'offre déposée par KKR. "Le gouvernement considère la sauvegarde de l'emploi et la sécurité d'une infrastructure stratégique telle que le réseau national de télécommunications comme des questions essentielles", a déclaré le ministère de l'Industrie dans un communiqué. Des sources ont indiqué mercredi à Reuters que KKR avait informé le gouvernement italien de son intention de soumettre une offre alors que le groupe financier public CDP est aussi intéressé par le réseau de TIM. Le gouvernement de Giorgia Meloni a dit à plusieurs reprises souhaiter que cet actif soit détenu par un acteur public mais les discussions entre la CDP et Vivendi se sont avérées infructueuses. Une source proche de Vivendi a déclaré samedi que le groupe français considèrerait une offre éventuelle de la CDP de 24 milliards d'euros comme "très loin" de ce qu'il estime être un prix juste. Selon des sources, KKR a eu à la fin de l'année dernière des discussions préliminaires avec des responsables au sein du gouvernement sur un projet de partenariat avec la CDP ou un autre acteur public pour reprendre 51% du réseau fixe de TIM. (Reportage Elvira Pollina; rédigé par Valentina Za; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)