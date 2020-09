Le fonds d'investissement Antin dit pouvoir devenir "un acteur majeur" du dossier Suez

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le fonds d'investissement Antin Infrastructure Partners a déclaré lundi étudier "de près" le dossier Veolia-Suez et disposer ses moyens financiers lui permettant d'y jouer éventuellement un rôle de premier plan.

"Antin a les moyens financiers pour être un acteur majeur de ce dossier, ayant récemment levé 6,5 milliards d'euros pour son quatrième fonds", assure le fonds dans une déclaration écrite.

Antin se présente comme "un spécialiste reconnu et plus que crédible de l'investissement en infrastructure", déjà présent sur le marché de l'eau via sa participation majoritaire dans le groupe Miya.

Le conseil d'administration de Suez a rejeté la semaine dernière l'offre considérée comme "hostile et opportuniste" de Veolia et apporté son soutien à la direction du groupe dans la recherche de solutions alternatives au rapprochement proposé par son concurrent.

(Benjamin Mallet et Marc Angrand)