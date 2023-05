Le fonds Apollo veut prendre une participation majoritaire dans SAS

Crédit photo © Reuters

par Jacob Gronholt-Pedersen, Greg Roumeliotis et Marie Mannes STOCKHOLM (Reuters) - Le groupe de capital-investissement américain Apollo envisage de demander aux autorités suédoises et danoises l'autorisation de prendre une participation majoritaire dans SAS AB, dans le cadre du plan de sauvetage de la compagnie aérienne scandinave, a rapporté une source proche du dossier. L'action SAS bondit de 14,29% à la Bourse de Stockholm vers 09h10 GMT. La réglementation de l'Union européenne interdit que plus de 50% du capital d'une compagnie aérienne européenne soit détenu en dehors des frontières du bloc communautaire. Mais étant donné qu'une grande partie du capital d'Apollo provient d'investisseurs basés en Europe, le fonds américain espère pouvoir obtenir le feu vert pour cette transaction, rapporte la source. Aucune décision définitive n'a été prise quant à un éventuel investissement, ont fait savoir deux sources, l'une d'elle ajoutant toutefois qu'un accord pourrait être conclu d'ici la fin de l'année. Apollo et SAS n'ont pas souhaité faire de commentaire. SAS a engagé en juillet une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis pour tenter d'accélérer sa restructuration, en expliquant que les grèves de ses pilotes avaient fragilisé sa situation financière, déjà très dégradée. (Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague, Greg Roumeliotis à New York et Marie Mannes à Stockholm, rédigé par Josephine Mason; version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)