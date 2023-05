Le fonds Apollo va racheter le fournisseur aéronautique Arconic pour 5,2 Mds$

Le fonds Apollo va racheter le fournisseur aéronautique Arconic pour 5,2 Mds$













par Pratyush Thakur 4 mai (Reuters) - Arconic a accepté une offre de rachat du groupe de capital-investissement américain Apollo , dans le cadre d'une opération visant à retirer la société de la cote, pour un montant d'environ 5,2 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros), a déclaré jeudi le fournisseur américain de pièces aéronautiques. Apollo réglera 30 dollars pour chaque action Arconic détenue, ce qui représente une prime de 35,6% à la clôture du 27 février, un jour avant que n'apparaissent des informations sur les négociations de l'accord. Le titre Arconic, dont le siège est à Pittsburgh, a bondi de 27,5% dans les échanges avant-Bourse. L'opération, qui devrait être conclue au cours du second semestre, est valorisée à environ 3 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters. La société, qui fournit Boeing, avait rejeté une offre de près de 10 milliards de dollars de la part d'Apollo en 2018. Deux ans plus tard, l'entreprise s'est scindée en deux sociétés cotées en Bourse, Arconic Corp et Howmet Aerospace . Arconic a conservé les produits laminés, l'extrusion d'aluminium et les systèmes de construction, tandis que les produits pour moteurs, les systèmes de fixation et les roues forgées ont été cédés à Howmet. Arconic a dû faire face à la chute des prix des métaux l'année dernière et son action a perdu environ 38% de sa valeur. "La production aéronautique de Boeing et d'Airbus s'accélère, la production automobile est moins touchée par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les stocks de tôles d'aluminium vont probablement se résorber, ce qui fait d'Arconic un point d'entrée intéressant pour un investisseur en capital privé", a déclaré Josh Sullivan, analyste chez Benchmark. (Reportage Pratyush Thakur à Bangalore, version française Kate Entringer)