Le fonds américain Ripplewood propose de reprendre Orange Bank

Le fonds américain Ripplewood propose de reprendre Orange Bank













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le fonds d'investissement américain Ripplewood a formulé une offre ferme de reprise d'Orange Bank, la banque en ligne de l'opérateur télécoms Orange, rapporte jeudi le journal Le Figaro. En juin, Orange avait annoncé être en pourparlers avec la banque BNP Paribas pour lui céder son portefeuille de clients. La directrice générale du premier opérateur télécoms français Christel Heydemann avait décidé la mise en extinction de cette unité déficitaire à l'issue d'une "revue stratégique", avait-on appris de sources proches du dossier. Mercredi, lors d'un CSE extraordinaire, la direction d'Orange Bank a annoncé aux représentants du personnel avoir reçu une offre ferme de rachat de la part de Ripplewood, qui s'est également dit prêt à reprendre les 700 employés de la banque en ligne, rapporte Le Figaro. Selon le journal, la direction d'Orange Bank a indiqué qu'elle n'était pas favorable à ce projet de reprise, tandis que les élus de CSE ont réclamé une "étude approfondie" et des "garanties pour la pérennité de l'activité et des emplois" avant toute décision. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz à Gdansk, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)