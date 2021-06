Le fonds activiste Cevian prend une part de près de 5% dans Aviva

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le fonds activiste Cevian Capital a annoncé mardi avoir accumulé une participation de 4,95% dans Aviva et dit considérer que l'assureur britannique devrait être capable de restituer 5 milliards de livres de capitaux en 2022.

"Aviva est très mal géré depuis plusieurs années et ses activités de coeur de métier ont été freinées par des coûts élevés et par un enchaînement de mauvaises décisions stratégiques", a dit dans un communiqué Christer Gardell, partenaire et cofondateur de Cevian.

Selon le fonds, la valeur d'Aviva devrait atteindre 800 pence par action d'ici trois ans et l'assureur devrait plus que doubler son dividende à 45 pence, a dit Cevian.

Vers 07h50 GMT, Aviva prenait 2,65% à 421,50 pence.

Aviva a dit le mois dernier avoir levé 7,5 milliards de livres grâce à plusieurs cessions et a indiqué que les actionnaires recevraient leur part sans donner de précision sur les montants envisagés.

Parmi ces cessions, figure celle de sa filiale française vendue en février pour 3,2 milliards d'euros à Aéma Groupe.

"Aviva a réalisé des progrès stratégiques notables au cours des 11 derniers mois et nous restons pleinement engagés sur la voie de l'amélioration de notre performance", a déclaré un porte-parole dans un communiqué transmis à Reuters par courriel.

"Nous sommes en contact régulier avec les investisseurs et nous accueillons favorablement leur réflexion qui nous rapproche de notre objectif de restitution de valeur à nos actionnaires sur le long terme."

(Carolyn Cohn; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)