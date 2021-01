Le fonds activiste Bluebell au capital de Danone et réclame le départ de Faber, dit Challenges

PARIS (Reuters) - Le fonds activiste Bluebell Capital a pris une participation au capital de Danone et adressé une lettre aux dirigeants pour réclamer une révision de la gouvernance et de la stratégie du groupe agroalimentaire français, avec notamment le remplacement du PDG Emmanuel Faber, rapporte lundi le magazine Challenges sur son site internet.

Danone a déclaré qu'il ne commentait pas ces informations et que son équipe de direction était pleinement concentrée sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

"Le fonds londonien Bluebell Capital Partners est entré au capital de Danone en fin d'année dernière. Il a adressé une lettre au conseil d'administration du groupe français dans laquelle il demande, en tant qu'actionnaire, un certain nombre de changements", rapporte Challenges. "Dans ce réquisitoire que Challenges s'est procuré, Bluebell incrimine l'action d'Emmanuel Faber (et) considère que 'sous l'action de M. Faber, le groupe n'a pas géré au mieux le bon équilibre entre le retour de valeur pour les actionnaires et le développement durable'."

"'Danone a raté la plupart de ses objectifs opérationnels présentés lors de la Journée des investisseurs à Evian le 18 mai 2017', affirme la lettre de Bluebell", poursuit Challenges.

(Dominique Vidalon et Bertrand Boucey)