Le fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, est mort à 78 ans

(Reuters) - Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, fondateur de l'entreprise de boissons énergisantes Red Bull, est décédé des suites d'un cancer samedi à l'âge de 78 ans.

L'homme d'affaires, né dans le Land de Styrie, dans l'est de l'Autriche, a créé un empire autour de la boisson énergisante Red Bull. Il était considéré comme l'homme le plus riche d'Autriche et sa fortune est estimée à 25 milliards d'euros.

La boisson Red Bull a été commercialisée en 1987, à une époque où les boissons énergisantes, déjà très prisées en Asie, étaient encore inconnues en Europe et aux Etats-Unis.

Red Bull est depuis devenu le leader mondial du marché des boissons énergisantes et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros en 2021.

Très discret, Dietrich Mateschitz n'a que rarement donné d'interviews. Il résidait à Salzbourg avec sa compagne. Son fils unique, Mark, âgé de 30 ans, pourrait lui succéder à la tête de l'entreprise.

(Reportage Akanksha Khushi, Alexandra Schwarz-Goerlich et Michael Shields; version française Camille Raynaud)