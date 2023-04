Le fondateur de OVHcloud négocie le rachat du moteur de recherche Qwant

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le fondateur de OVHcloud, Octave Klaba, négocie le rachat du moteur de recherche français Qwant dans le cadre d'une opération destinée à créer une nouvelle plateforme de services basés sur l'informatique dématérialisée ("cloud"). Cette plateforme, baptisée Synfonium, sera détenue à 75% par Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d'OVHcloud, et à 25% par la Caisse des Dépôts, actuellement actionnaire de Qwant. Face au géant Google, Qwant se positionne comme un moteur de recherche qui respecte la vie privée de ses utilisateurs en protégeant leurs données personnelles numériques. "Au travers de ce projet, la Caisse des Dépôts entend poursuivre ses efforts d'investissement à l'appui d'initiatives innovantes pour le développement de solutions numériques européennes de confiance", déclare dans un communiqué Antoine Darodes-de-Tailly, responsable des investissements Transition Numérique à la Caisse des Dépôts. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)